VVD schrapte klimaatpassage uit verkiezingsprogramma

Een VVD-klimaatscepticus heeft ervoor gezorgd dat een passage over de gevolgen van klimaatverandering uit het verkiezingsprogramma van de partij is verdwenen. Trouw meldt dat de zin "klimaatverandering leidt tot stijgende zeespiegels en hevige regenbuien" op 19 november vorig jaar is geschrapt op het VVD-congres in Noordwijkerhout.

De krant heeft dat vastgesteld in samenwerking met het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Een klein probleem

Het zou gaan om het Friese VVD-lid Gert-Jaap van Ulzen, die bestuurslid is van de klimaat-sceptische Groene Rekenkamer. Een kleine VVD-verkiezingscommissie liet zich overtuigen door het argument van Van Ulzen dat helemaal niet vaststaat of klimaatverandering mede door de mens veroorzaakt wordt. "Het klimaat is een klein probleem, met excessieve kosten", zou hij gezegd hebben.

Van Ulzen kreeg er nog een plan doorheen tijdens het VVD-congres. De partij wil milieuorganisaties die als lastig worden ervaren hun zogenoemde Anbi-status kunnen afnemen. Een goededoeleninstelling kan daardoor belastingvrij geld ontvangen van donateurs, dus die maatregel zou een organisatie als Greenpeace geld kunnen kosten.

Het is opvallend dat het VVD-programma op deze punten is aangepast, omdat juist het kabinet-Rutte de doelen van het energieakkoord heeft vastgesteld, met een belangrijke rol voor VVD-minister Kamp.