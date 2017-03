Wekdienst van 1 maart: dit gebeurde terwijl je sliep

'Oud-minister De Vries onderzoekt misbruik in sportwereld'

Oud-minister Klaas de Vries gaat het onderzoek leiden naar misbruik in de Nederlandse sportwereld. De Volkskrant meldt dat hij een driekoppige commissie gaat leiden die is ingesteld door sportkoepel NOC*NSF. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen over misbruik die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen, zoals van oud-wielrenster Petra de Bruin en een aantal profvoetballers in Engeland.

Canada wil Nederlander (59) met strafblad na 59 jaar uitzetten

Een man van 59 die al zijn hele leven in Canada woont, dreigt te worden uitgezet naar zijn geboorteland, Nederland. Hij spreekt geen Nederlands en heeft hier alleen verre familieleden. Len van Heest is als baby met zijn moeder naar Canada geëmigreerd. De reden voor zijn uitwijzing is zijn criminele jeugd, volgens Van Heest een gevolg van een bipolaire stoornis. Canada wijst sinds een aantal jaren buitenlanders die ooit een gevangenisstraf van zes maanden of langer hebben uitgezeten het land uit. Van Heest heeft een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat hij volgende week naar Nederland moet.