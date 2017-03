'Speciale eenheid ingezet bij beveiliging Wilders'

Sinds een paar dagen helpt een speciale eenheid van defensie bij het beveiligen van Geert Wilders, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant zijn leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) toegetreden tot het team rond de PVV-leider. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil de berichten tegenover de krant niet bevestigen.

De medewerkers van de BSB zouden taken hebben overgenomen van de Dienst Beveiligen en Bewaken (DBB). Die raakte vorige week in opspraak vanwege een agent, die informatie had doorgespeeld aan mensen in zijn omgeving. Na het horen van dit nieuws liet Wilders weten dat hij zich niet langer veilig voelde.

De BSB is onderdeel van de Koninklijke Marechaussee en fungeert als arrestatie- en observatieteam. De brigade verzorgt onder meer de bewaking van ambassades in landen als Irak en Afghanistan. Ook begeleiden BSB-medewerkers belangrijke Nederlandse ambtenaren, politici en gasten. Leden van de brigade hebben in tegenstelling tot DBB'ers een militaire achtergrond.