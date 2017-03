KNGU is benieuwd naar de plannen van Van Gelder

Van Bokhoven was de coach van Van Gelder bij de Spelen in Rio en stuurde zijn pupil daar nog voor de ringenfinale naar huis, omdat Van Gelder zich niet aan de regels hield. Nu is Van Bokhoven bondscoach van de mannen en hij heeft Van Gelder niet opgenomen in de trainingsgroep van de KNGU richting de Spelen van Tokio.

"Hij zit in het specialistenteam", zegt Van Bokhoven. "Ik heb hem uitgenodigd om zijn plan en ambities voor de cyclus helder op papier te zetten. Waar hij traint, hoe en met wie. Op basis daarvan bepalen wij of hij inzetbaar is binnen het teamtraject."

Dat teamtraject is de leidraad voor kwalificatie voor de Spelen in Tokio, want daar wil Nederland in de landenwedstrijd de finale halen. Dat is een hogere ambitie dan individueel medailles winnen, waar Van Gelder, als lid van het specialistenteam, om de hoek komt kijken.