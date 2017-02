Uitgever betaalt 60 miljoen dollar voor memoires Obama's

De rechten op de autobiografieën van Barack en Michele Obama zijn voor een recordbedrag van 60 miljoen dollar verkocht aan Penguin Random House. De Obama's schrijven allebei een eigen boek, maar verkopen de rechten samen.

De Obama's willen een "aanzienlijk deel van de opbrengst" doneren aan goede doelen, waaronder de Obama Foundation, zegt de uitgever. Details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Penguin Random House is ook de uitgever van eerdere boeken van Obama. De uitgever was niet de enige geïnteresseerde, ook HarperCollins en Simon & Schuster dongen mee naar de rechten, schrijft The Financial Times.

Voor de rechten op de memoires van Bill Clinton werd 15 miljoen dollar betaald en voor die van George W. Bush 10 miljoen. Obama schreef eerder bestsellers als Dromen van mijn vader en De herovering van de Amerikaanse droom. Voor De herovering van de Amerikaanse droom werd 8,8 miljoen dollar betaald door Penguin Random House.

Vanwege zijn reputatie als bestsellerauteur is een boek over zijn presidentschap een uitzonderlijk gewild object voor uitgevers. De prijs voor de rechten werd verder opgedreven door de combinatie met de autobiografie van Michelle Obama.