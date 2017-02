Ex-CIA-agent toch niet de cel in in Italië

Een ex-CIA-medewerker hoeft toch niet de cel in in Italië. De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft haar celstraf bekort, waardoor ze op vrije voeten kan blijven.

De vrouw, Sabrina de Sousa, is een van een groep van 26 Amerikanen die in Italië bij verstek zijn veroordeeld voor de ontvoering van een Egyptische geestelijke. Hij werd in februari 2003 van straat geplukt in Milaan door CIA-agenten en naar Egypte gebracht. Daar is hij naar eigen zeggen gemarteld. De aanhouding viel onder speciale anti-terreurwetgeving die was ingesteld na de aanslagen van 11 september.

De Sousa woont in Portugal en heeft behalve een Amerikaanse paspoort ook de Portugese nationaliteit. Ze werd in oktober 2015 opgepakt op de luchthaven van Lissabon, vlak voordat ze naar India zou vliegen om haar moeder te bezoeken. Vandaag zou ze worden overgevlogen naar Italië om haar celstraf uit te zitten.

De Sousa werd veroordeeld tot vier jaar cel voor haar betrokkenheid bij de ontvoering. Mattarella haalde een streep door één jaar, waardoor ze volgens het presidentieel paleis haar straf als huisarrest mag uitzitten. Of dat in Portugal gaat gebeuren, is niet duidelijk. Andere Amerikanen die zijn veroordeeld in de zaak belandden ook niet in de cel door vergelijkbare besluiten tot strafvermindering.

De omstreden praktijk om terreurverdachten op te pakken, naar buitenlandse detentiecentra over te brengen, te ondervragen en soms te martelen werd stopgezet onder president Obama.