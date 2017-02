Directeur Nationale Reisopera niet naar VS uit onvrede over Trump

Directeur Nicolas Mansfield van de Nationale Reisopera uit Enschede reist voorlopig niet naar de Verenigde Staten. Hij is het niet eens met het beleid van Trump en blijft daarom uit principe weg uit het land.

"Zolang moslims daar niet welkom zijn, voel ik me ook niet welkom", zei Mansfield tegen RTV Oost. De artistiek leider zou in mei een opera-congres bezoeken in Dallas, maar heeft de reis afgeblazen.

Volgens Mansfield zal niemand wakker liggen van zijn besluit, maar voelt het gewoon niet goed om te gaan. "Ik breng geen enkele euro Nederlands belastinggeld naar de VS zolang die man het daar voor het zeggen heeft", zegt Mansfield.

Eerder leverde Mansfield zijn Britse paspoort in uit woede over de brexit. Hij werd Nederlands staatsburger.