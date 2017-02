Juventus klopt Napoli door penalty's

Juventus heeft het eerste treffen met Napoli in de halve finales van de Coppa Italië gewonnen. De elfvoudig winnaar van de beker was in eigen huis met 3-1 te sterk voor de vijfvoudig winnaar. De return is op 5 april.

De eerste helft kwam ietwat langzaam op gang, maar naarmate het duel vorderde, werd het leuker, spannender en intenser. Napoli sloeg na ruim een half uur als eerste toe via José Callejón. De Spanjaard rondde een mooie aanval koeltjes af.

De tweede helft was voor Juventus, dat werd opgezweept door het thuispubliek. In het Napolitaanse doelgebied veroorzaakten Kalidou Koulibaly en José Reina een penalty, die beide door Paulo Dybala benut werden. Tussendoor scoorde Gonzalo Higuaín uit een lastige hoek tegen zijn oude club.

In de andere halve finale speelt Lazio woensdag thuis tegen stadgenoot AS Roma.