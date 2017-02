Trump geeft zichzelf een zesje voor zijn communicatie

De Amerikaanse president Trump erkent dat hij bepaalde zaken niet duidelijk genoeg heeft uitgelegd aan het Amerikaanse volk. In een interview in een ochtendprogramma op Fox News zegt hij dat hij zichzelf een zes ("C or C+") geeft voor communicatie.

"Op het gebied van dingen die we hebben bereikt, geef ik mijzelf een acht (A), omdat ik denk dat we dat we geweldige dingen gedaan hebben. Maar ik denk dat we, mijn team en ik, het niet duidelijk genoeg hebben uitgelegd aan het Amerikaanse volk", zei de president.