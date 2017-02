Bij de turnbond gaat het minder om Sanne en Epke

Alles draait dus om het team. "Dat wil zeggen: de optimale route voor ons is om met een team naar de Spelen te gaan. Sterker nog: het is onze ambitie om in Tokio de teamfinale (beste acht) te halen. De tweede ambitie is het winnen van twee medailles", zegt Bram van Bokhoven, bondscoach van de mannen.

Hoe zit het met Wevers?

Bij de vrouwen lag de kracht altijd al in het team. Zij werden in Rio zelfs zevende. Bondscoach Gerben Wiersma heeft tien turnsters opgenomen in zijn voorlopige selectie, onder wie Wevers, de huidig olympisch kampioene op balk.