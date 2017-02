Daklozen wegsturen uit ziekenhuis vanaf nu verleden tijd

Lasser John Harmsen was dakloos toen hij in 2015 van acht hoog naar beneden viel. "De arts moest mij kreupel laten worden, alleen omdat ik geen vaste woon- of verblijfplaats had en daardoor onverzekerd was", zegt de 36-jarige Rotterdammer.

De artsen zetten zijn linkerbeen in het gips en behandelden hem totdat hij buiten levensgevaar was. "Daarna werd mijn zus opgebeld met de vraag of ze me uit het ziekenhuis wilde ophalen." Hij was naar eigen zeggen pas weer welkom zodra hij een zorgverzekering had afgesloten.

Vandaag gaat een nieuwe regeling in die een eind moet maken aan wat John en andere daklozen is overkomen. Artsen, apothekers en ziekenhuizen krijgen vanaf dan de zorg die ze verlenen aan onverzekerden vergoed van de overheid.