Familie terreurslachtoffers Tunesië 2015 klaagt Tui aan

Laffe Tunesische veiligheidstroepen hebben de slachtoffers van de schietpartij op een strand bij een hotel in Sousse aan hun lot overgelaten. Dat is het oordeel van een Britse rechtbank over de terreuraanval in 2015, waarbij 38 mensen om het leven kwamen, onder wie dertig Britten. De aanslag werd opgeëist door IS.

De dader kon zo'n drie kilometer lang lopen schieten voordat hij door de politie werd gedood. "Het optreden van de veiligheidsfunctionarissen was op z'n best wanordelijk te noemen, en op zijn slechtst laf", zei de rechter.

Persbureau AP meldt dat Tunesië zes politiefunctionarissen voor de rechter wil dagen omdat ze hebben nagelaten de slachtoffers te helpen. Dat zegt een woordvoerder van de anti-terrorisme-eenheid in Tunesië.

Hoewel de rechter niet vond dat nalatigheid van het hotel of de reisorganisatie een rol heeft gespeeld bij de gebeurtenissen, kondigde een advocaat aan, dat de nabestaanden van 22 van de dertig Britse slachtoffers wel een civiele procedure tegen Tui zullen beginnen. “De reisindustrie moet lering trekken uit wat in Sousse is gebeurd om het risico op herhaling te voorkomen", zei ze.

De nabestaanden verwijten Tui dat de organisatie niet duidelijk genoeg heeft gewaarschuwd voor reizen naar Tunesië. Ook vinden ze dat het makkelijker had moeten zijn om reizen te annuleren, nadat er al eerder terreuraanvallen waren geweest in het land.

Drie maanden vóór de moordpartij in Sousse was in Tunis een museum aangevallen. Daar werden toeristen gegijzeld. 21 mensen kwamen om het leven, onder wie ook een Brit.

Tui-Groot-Brittannië zegt in een verklaring dat de medewerkers tegenwoordig nadrukkelijker wordt gewezen op reisadviezen vanuit de overheid.

In Groot-Brittannië wordt altijd een onderzoek ingesteld om dood door geweld vast te stellen. De Britse rechter heeft nu formeel geoordeeld dat de dertig Britten door geweld om het leven zijn gekomen.