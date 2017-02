Welke (mislukte) ideeën bedachten we al voor drukte in het verkeer?

Dus werden andere plannen uitgeprobeerd: bijvoorbeeld een strook, speciaal voor carpoolers. Nederland had in 1993 de Europese primeur, maar al snel kwamen allerlei praktische en juridische problemen boven. De strook werd snel na invoering opengesteld voor al het verkeer.

Of het rekeningrijden, oftewel betalen per kilometer. Dat werd in 1999 bedacht door minister Netelenbos. Er werd 200 miljoen gulden aan het plan uitgegeven, maar het stuitte op zoveel bezwaar dat het nooit is uitgevoerd.

Is dit dan iets?

En dan blijven er nog twee plannen over. Het is onduidelijk of deze op de lange termijn effectief zijn. Zo zijn er allerlei fiscale voordelen om werknemers te stimuleren om binnen een straal van 10 kilometer van hun werk te wonen. Want wie in de buurt van zijn werk woont, hoeft de file natuurlijk niet in.

Ook werd er in Breda en de regio Amsterdam een app ontwikkeld die het verkeer verdeelt over wegen. Zo komen automobilisten niet allemaal op dezelfde plek te staan.

Het is de vraag of de miljarden euro's daadwerkelijk door het kabinet geïnvesteerd gaan worden. Hierboven wordt in ieder geval duidelijk in welke plannen er géén geld hoeft te worden gestoken.