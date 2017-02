FrieslandCampina verkoopt Appelsientje en CoolBest

FrieslandCampina wil zich meer richten op zuivelproducten. Daarom zet het bedrijf zijn dochter Riedel in de etalage. Hieronder vallen merken als Appelsientje, CoolBest en DubbelFriss.

De zuivelproducent denkt dat Riedel los van het moederbedrijf beter kan inspelen op de veranderde eisen van consumenten. "Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat Riedel een volgende stap zet in zijn ontwikkeling", zegt topman Roelof Joosten.

Het in Ede gevestigde Riedel is een relatief klein onderdeel van FrieslandCampina. In 2016 had het een omzet van 125 miljoen euro, tegen ruim 11 miljard euro voor het hele concern. In Nederland is het marktleider op het gebied van houdbare en gekoelde vruchtensappen. Er werken 200 mensen. Sinds 1879 is het bedrijf actief in de productie van mineraalwaters, vruchtenlimonades en vruchtendranken.