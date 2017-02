Forum voor Democratie verliest kort geding tegen NOS

Het Forum voor Democratie heeft in een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam geen deelname kunnen afdwingen aan het verkiezingsdebat van de NOS op 14 maart, aan de vooravond van de verkiezingen.

De rechter vindt dat de door de NOS gemaakte keuze voor de deelnemers aan het debat binnen de journalistieke vrijheid valt en in overeenstemming is met de wet.

Partijleider Thierry Baudet van het Forum was van mening dat de NOS in een te vroeg stadium had bepaald welke partijen aan het slotdebat mogen deelnemen. De partij had liever gezien dat de NOS op een latere datum dan begin februari had vastgesteld welke partijen aan het debat mogen deelnemen.

Bij de uitnodiging ging de NOS uit van het huidige zeteltal in de Tweede Kamer en van de stand in de Peilingwijzer op 1 februari.

Politieke uitingsvrijheid

Baudet vond ook dat de NOS de politieke uitingsvrijheid van zijn partij inperkt door de partij geen plaats te geven in het verkiezingsdebat. In het vonnis zegt de rechter daarover dat de partij ook langs andere kanalen zijn visie naar voren kan brengen, zoals de NOS ter zitting ook betoogde.

De rechter zegt in haar toelichting op het vonnis dat de NOS niet onrechtmatig gehandeld heeft. Zij wijst daarbij ook op de ruime voorbereidingstijd die aan zo'n debat voorafgaat.

Reactie NOS

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is blij met het vonnis: "De rechter bevestigt dat de keuzes die wij hebben gemaakt op geen enkele manier onrechtmatig zijn en volledig vallen binnen onze journalistieke vrijheid, zoals vastgelegd in onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Mediawet``.