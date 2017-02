Minder verkiezingsactviteiten Henk Krol

50Plus-lijsttrekker Krol schroeft zijn activiteiten in de verkiezingscampagne wat terug. Volgens voorzitter Nagel moet Krol zichzelf iets meer ontzien. Hij krijgt veel verzoeken om zijn standpunten toe te lichten en moet op veel verschillende plaatsen zijn, benadrukt de voorzitter.

Gisteren ging hij bijvoorbeeld van zijn woonplaats Eindhoven naar Den Haag en daarna weer terug naar Eindhoven, waar hij een medisch onderzoek moest ondergaan en vervolgens nog een keer naar Den Haag. 's Avonds was hij bij Pauw en Jinek in Amsterdam. "Dan ben je niet optimaal", zei Nagel.

Krol heeft de afgelopen week veel kritiek gekregen op zijn onderbouwing van de AOW-plannen van de partij en bij Pauw en Jinek zei hij gisteren twee keer WAO waar hij AOW bedoelde.

Volste vertrouwen

Nagel benadrukt dat de partij het volste vertrouwen houdt in Krol. "We hebben nu even een dip, maar de komende twee weken maken we reuzenstappen". Zondag werd duidelijk dat 50Plus is gezakt in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen.

50Plus is van plan in de campagne vaker ook andere kandidaten in te zetten, zoals de nummers drie en vier van de lijst, Van Rooijen en Van Brenk. De nummer twee, Sazias, is tijdelijk uitgevallen: zij is geopereerd en is net uit het ziekenhuis.