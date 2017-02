Je kunt beter een dagje later belastingaangifte doen

Vanaf morgen kan er belastingaangifte worden gedaan over 2016. Omdat inmiddels 98 procent van de Nederlanders online belastingaangifte doet, zal de site morgen druk zijn. "Zeker als het regenachtig is", zegt directeur Interactie Belastingdienst Eline Spros.

Dit jaar kunnen 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte doen via de site. Vorig jaar was de maximale capaciteit 35.000 en toen waren er veel problemen.

Dit jaar heeft de Belastingdienst weer meer van te voren ingevuld op het aangifteformulier. Zoals informatie over partnerverzekeringen, personeelsleningen en pensioenen die zijn opgebouwd in het buitenland.

De Belastingdienst waarschuwt dat, hoewel al veel op het formulier is ingevuld, iedereen zelf verantwoordelijk is voor de aangifte en hem dus goed moet nakijken. Mensen kunnen tot 1 mei hun aangifte insturen.

In totaal verwacht de Belastingdienst ongeveer 12 miljoen aangiften, van particulieren en ondernemers. Wie voor 1 april aangifte doet, hoort voor 1 juli of hij geld terugkrijgt of moet betalen.

Hulp

Eerder kreeg de Belastingdienst kritiek op de geboden kwaliteit en service. Dit jaar introduceert de Belastingdienst twee nieuwe hulpmiddelen. Een aangiftechecklist die mensen helpt bij het verzamelen van de benodigde gegevens, en een kennisnetwerk voor lesmodules en informatie voor mensen en organisaties die anderen helpen bij het invullen van het belastingformulier.

Ongeveer 60 procent van de mensen zoekt hulp bij het invullen van het belastingformulier.