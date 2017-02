Verstappen rijdt 89 rondes in nieuwe auto: het ging prima

Verstappen had in zijn eerste uren aanzienlijk minder problemen dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo een dag eerder. De Australiër zag door technische problemen zijn ochtendsessie op maandag voor het grootste deel in het water vallen.

Ook Verstappen keerde in de ochtendsessie een paar keer terug in de pits, klaagde een keer over snelheidsverlies, maar kreeg in elk geval de tijd om goed aan de nieuwe RB13 te wennen. Hij kwam in die sessie tot 31 ronden en zijn snelste rondje (1.23,212) betekende toen de vijfde tijd.