Vliegtuigje stort neer in woonwijk bij Los Angeles

Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn vier mensen omgekomen. Het propellervliegtuigje stortte neer in een woonwijk in Riverside, ten oosten van Los Angeles. In het vliegtuig zaten een echtpaar en drie tieners, melden de hulpdiensten.

De Cessna 310 was onderweg naar San Jose, maar stortte kort na het opstijgen neer. Het vliegtuigje was nog geen kilometer van het vliegveld van Riverside verwijderd. Het huis waar het vliegtuig op neerkwam, vloog evenals twee naastgelegen huizen in brand. De ravage is enorm.

Een meisje dat aan boord was, werd bij de crash uit het toestel geslingerd en zou het overleefd hebben.