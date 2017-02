'Tichelaar erkent in brief opperen schoonzus voor klus in Drenthe'

Commissaris van de koning in Drenthe Jacques Tichelaar erkent dat hij zijn schoonzus heeft voorgedragen voor een ontwerpopdracht voor een gebouw van de provincie. Tichelaar geeft daarover volgens de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden opening van zaken in een brief aan Provinciale Staten, die in handen is van beide kranten.

Eerder zei Tichelaar (PvdA) dat hij haar niet heeft voorgedragen. Een topambtenaar heeft "de verantwoordelijkheid genomen om in dit geval mevrouw Klinkenberg (de schoonzus, red.) te benaderen", zei hij tegen RTV Drenthe.

In de brief schrijft Tichelaar dat de herinrichting van het pand destijds niet op gang kwam. "Hierop heeft de commissaris gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een aantal firma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO en Roodbergen-Dolfsma."

In de brief benadrukt Tichelaar tegelijkertijd dat hij niet sturend heeft willen optreden en zo zou het niet zijn ervaren door de ambtelijke organisatie. "Het college, en in het bijzonder de commissaris van de koning, betreurt de ontstane commotie zeer", staat in de brief.

Huize Tetrode

De opdracht was voor de herinrichting van rijksmonument Huize Tetrode in Assen. Tichelaars schoonzus verdiende uiteindelijk 3100 euro met de opdracht.

Over de kwestie is morgen een debat in de Provinciale Staten. Dan zal ook een andere kwestie aan bod komen waarover de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden zaterdag schreven. In 2013 kwam Tichelaar namelijk ook al in opspraak omdat hij zich had gemengd in een conflict tussen de gemeente Coevorden en zijn zwager. Destijds zei Tichelaar dat hij nooit meer voor een familielid zou bemiddelen.