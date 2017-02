15 procent meer groene stroom, vooral door meer windmolens

De productie van groene stroom is vorig jaar met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. De groei kwam vooral door het in gebruik nemen van veel nieuwe windmolens, meldt het CBS.

De helft van de groene stroom in Nederland komt van windmolens, een derde van biomassa en een tiende van zonnepanelen en waterkracht. Bijna 13 procent van alle elektriciteit vorig jaar was groen, een jaar eerder was dat nog 11 procent.

Duitsland koploper

Binnen de EU produceert Duitsland verreweg de meeste windenergie, ongeveer een derde van het totaal. Daarna volgen Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk. Nederland staat op de tiende plaats. Bijna 3 procent van de Europese windenergie wordt in Nederland geproduceerd.