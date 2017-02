Ook in 2016 steeg het aantal bijstandsuitkeringen

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar met 18.000 gestegen. Eind 2016 zaten er in totaal 467.000 mensen in de bijstand. Het is het achtste jaar op rij dat het aantal mensen in de bijstand stijgt. In 2008 was er voor het laatst een daling.

Vluchtelingen

Alleen het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, zegt het CBS. Voor een aanzienlijk deel gaat het om vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als mensen een verblijfsvergunning krijgen, kunnen zij een beroep doen op de bijstand.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond is vorig jaar licht gedaald.