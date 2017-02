Ongeveer 14.000 huishoudens in Utrecht zijn getroffen door een stroomstoring. Even voor twaalven werd het donker in de binnenstad en een paar wijken ten zuiden en westen van de binnenstad.

Netbeheerder Stedin werkt op dit moment aan een oplossing. Stedin adviseert mensen in het getroffen gebied om stekkers van gevoelige apparaten uit het stopcontact te halen tijdens de storing.

Ondanks het tijdstip wordt er veel getwitterd over de stroomuitval in de stad.