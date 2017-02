Dekker bekijkt alternatief voor rekentoets

Staatssecretaris Dekker laat onderzoeken of er een alternatief kan komen voor de omstreden rekentoets. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren een alternatief uitwerkt, een voor het vmbo en een voor havo en vwo.

Dekker benadrukt dat de huidige rekentoets blijft, totdat een alternatief is ingevoerd. Want de aandacht voor het rekenonderwijs en goede rekenvaardigheden mag niet verslappen, schrijft hij aan de Kamer. Ook wijst hij erop dat het alternatief breed moet worden gesteund en dat ook het basis- en vervolgonderwijs ermee moeten instemmen.

De staatssecretaris schrijft verder dat hij het alternatief samen met de wiskundeleraren zal beoordelen en dat het de bedoeling is om het rond de zomer naar de Kamer te sturen. Er zijn nog geen afspraken over een 'tijdpad'.

Met het onderzoek komt Dekker tegemoet aan een wens van de Kamer. Die nam eind vorig jaar een motie aan waarin om uitwerking van een alternatief werd gevraagd. De motie werd ook gesteund door regeringspartij PvdA. Dekkers VVD stemde ertegen. Er is veel kritiek op de toets: die zou het rekenonderwijs juist in de weg zitten. De toets is voorlopig alleen beslissend voor het halen van het vwo-diploma.