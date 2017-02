Thieme: afschaffen bio-industrie kost geen banen

Het afschaffen van de bio-industrie, het belangrijkste agendapunt van de Partij voor de Dieren, kost geen banen. Dat betoogde lijsttrekker Marianne Thieme bij Nieuwsuur.

Nu zijn 23.000 mensen voor hun werk afhankelijk van de intensieve veehouderij. Dat zijn niet alleen boeren, maar ook mensen die bij slachterijen of aanleverende bedrijven werken.

Thieme sluit al jaren al haar bijdrages in de Tweede Kamer af met de woorden "Verder ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie." Ze wil dat de boeren overstappen naar duurzame, biologische landbouw. "Daarmee gaan we geen banen verliezen", zei ze in Nieuwsuur.

Arbeidsintensiever

"De bio-industrie is juist een onhoudbare sector geworden. Elke dag moeten vijf boeren stoppen met hun bedrijf." Volgens Thieme is duurzame veeteelt veel arbeidsintensiever, en compenseert dat het banenverlies.

De bio-industrie levert de economie miljarden op, maar Thieme benadrukte vooral de maatschappelijke kosten. "Denk aan de enorme milieuschade en de schade voor de volksgezondheid."

Cijferfetisjisme

De Partij voor de Dieren heeft zijn programma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB), zoals andere partijen wel hebben gedaan. Een bewuste keuze, volgens Thieme. "Wij passen helemaal niet in de logica van het CPB. Het moet eens afgelopen zijn met dat cijferfetisjisme, het gaat om visie."

De partij heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer. Thieme hoopt bij de verkiezingen vier tot zes zetels te halen.