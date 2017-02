Vast aan nieuw abonnement door 'ja' van dochter van 10

"Ik kreeg een mailtje dat ons KPN-abonnement gestopt was. Mijn man en ik wisten daar niks van. Na wat onderzoek kwamen we erachter dat onze dochter van 10 overal 'ja' op had gezegd toen ze de telefoon had opgenomen. Daarna zaten we vast aan een ander contract."

Jenneke Klokkert (39)heeft een veehouderij in Radewijk in Overijssel. Zij is, net als veel andere ondernemers, het slachtoffer van lijnkaping. Daarbij worden ondernemers ongewild geconfronteerd met een nieuw telefoonabonnement, waar ze vervolgens aan vast zitten.

De telecomaanbieders die zich hier schuldig aan maken, gaan vaak op een agressieve manier te werk. "Ze hebben aan mijn dochter van 10 dezelfde vragen gesteld die ze normaal aan een volwassen persoon stellen. Volgens hen was dat genoeg om onze telefoonlijnen om te laten zetten", zegt Jenneke.