Windstoot treft Voorthuizen

Voorthuizen is vanmiddag tegen vijven getroffen door een zware windstoot. Er is behoorlijk wat schade. Niemand raakte gewond.

"Het gebeurde in een moment. De kliko's vlogen door het raam. Een buurvrouw vertelde dat er een trampoline een paar huizen verder lag en ook een schutting waaide om", vertelt ooggetuige Lukas Scheijgrond op Omroep Gelderland.

Schuiframen stonden bol

"Het duurde eigenlijk heel kort, maar het was wel even schrikken", zegt Karel Struik. Hij woont met zijn vrouw in de getroffen wijk De Kromme Akker. "We hebben schuiframen en deze stonden helemaal bol. De schade valt gelukkig mee, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt".