Smartphone-beurs in Barcelona zonder nieuw toptoestel

De 'schade' hoopt het bedrijf volgende maand in te halen. Op 29 maart lanceert Samsung in New York de Galaxy S8. Het verwacht zelf veel van het toestel. Volgens geruchten zitten er geen knoppen meer op de voorkant van de S8, waardoor er meer ruimte is voor het scherm. Het toestel krijgt een dunnere rand.

Tot die tijd hopen andere telefoonfabrikanten van de ontstane leegte gebruik te maken, maar daar lijken ze nog niet echt in te slagen. Zo vindt Mark Scott, techjournalist van The New York Times in Europa, het telefoonaanbod op de beurs niet om over naar huis te schrijven.