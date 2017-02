45 stacaravans opengebroken op camping in Rucphen

In 45 stacaravans op camping De Posthoorn in Rucphen is tijdens het carnavalsweekend ingebroken. De eigenaar belde de politie, nadat hij had ontdekt dat de daders de afrastering hadden vernield en dat de caravans waren opengebroken.

Een van de gedupeerden is Mike de Jong. “Bij ons is vrij weinig van waarde meegenomen, maar er is veel gesloopt en ze hebben onze drankvoorraad meegenomen”, vertelt hij tegen Omroep Brabant.

Televisies gestolen

De inbrekers waren volgens De Jong uit op televisies, witgoed en gereedschap. Elf van de opengebroken caravans zijn eigendom van de camping. Hieruit werden alle tv’s gestolen, bevestigt de politie.