Den Haag wil rechtsherstel voor Haagse Joden

De gemeente Den Haag trekt 2,6 miljoen euro uit voor nabestaanden van Joden die in en na de oorlog door de gemeente zijn benadeeld. Onderzoek heeft aangetoond dat Joden in de stad in de jaren 1940-1955 ten onrechte erfpachtgelden moesten afdragen en straatbelasting moesten betalen. De gemeente wil rechtsherstel voor Joodse huiseigenaren die na de oorlog terugkeerden.

In de Tweede Wereldoorlog onteigende de Duitse bezetter al het onroerend goed van Joden. Na de oorlog kregen Joodse Hagenaars, ook zij die uit de kampen waren teruggekeerd, naheffingen voor niet-betaalde belastingen tijdens de jaren 40-45.

Het college erkent in een vandaag uitgegeven verklaring dat de handelwijze tijdens en na de oorlog immoreel was. Den Haag betreurt het dat niet eerder rechtsherstel heeft plaatsgevonden en hoopt dat dit met de nieuwe regeling wordt rechtgezet.

Terugbetaling

Nabestaanden die menen recht te hebben op terugbetaling, kunnen zich bij de gemeente melden. Met steun van Joodse organisaties zoekt de gemeente naar rechthebbenden. Daarvoor wordt een jaar uitgetrokken.

Het deel van de 2,6 miljoen dat niet wordt uitgekeerd, gaat naar de Joodse gemeenschap in Den Haag.