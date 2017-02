'De snelste oplossing voor Insiya is dat de ouders eruit komen'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt op een snelle oplossing in de zaak van het ontvoerde meisje Insiya. Achter de schermen wordt er bemiddeld tussen de ouders om het meisje weer terug naar Nederland te krijgen.

Er zijn gesprekken gaande met beide ouders, vertelt een woordvoerder van het ministerie. "Met de moeder spreken we bijna dagelijks en ook met de vader is er contact. Elke keer worden er kleine stapjes gezet."

Insiya werd eind september vorig jaar gekidnapt in Amsterdam. De uit India afkomstige vader, Shehzad Hemani, is waarschijnlijk de opdrachtgever van de ontvoering. Het 2-jarige meisje werd door haar vader meegenomen naar Bandra, een voorstad van de Indische stad Mumbai. Dat vertelde Hemani eind december in een interview met de Indian Times.

Daar zouden ze momenteel nog steeds verblijven, maar vanwege privacyreden kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niks over hun verblijfplaats zeggen.

Teruggeleidingsverzoek

India levert geen onderdanen uit en is niet aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag dat in 1980 werd gesloten. Dat is een afspraak die landen verplicht kinderen tot 16 jaar terug te sturen naar het land van herkomst.

Omdat de moeder geen beroep kan doen op dat verdrag heeft ze nu een zogenoemd teruggeleidingsverzoek ingediend, een juridische procedure die vaak lang duurt. "Wij monitoren dat verzoek en wij brengen het onder de aandacht bij de autoriteiten in India", vertelt de woordvoerder van het ministerie.

Of het daadwerkelijk tot een oplossing komt, laat de woordvoerder in het midden. "De snelste oplossing is dat de ouders er samen uitkomen."

Arrestaties

In de ontvoeringszaak zijn inmiddels zes van de acht verdachten opgepakt. De recentste aanhouding vond dit weekend volgens de Telegraaf plaats op de luchthaven van Teheran, de hoofdstad van Iran.

Hoewel de politie van Amsterdam de arrestatie nog niet kan bevestigen, zou het gaan om Imram S. Hij zou eind september vorig jaar het meisje uit handen van haar oma hebben gerukt. Vorige week werd al een andere verdachte aangehouden. Toen werd Daniel C., die de ontvoering zou hebben voorbereid, gearresteerd in de Verenigde Staten.

Vluchtgevaarlijk

Eerder werden al vier verdachten opgepakt. Twee van hen zitten nog steeds vast. In een pro-forma-zitting in januari besloot de rechter om het voorarrest van Robert B. en Frederik S. voorlopig niet op te heffen. Volgens de rechtbank zijn ze vluchtgevaarlijk.

B. werd tijdens de ontvoering door een familielid en een buurman tegengehouden en zou in opdracht hebben gehandeld van Hemani. Bij de ontvoering had hij een stroomstootwapen en tiewraps bij zich.

Frederik S. coördineerde volgens het OM de ontvoering en zou hebben opgetreden als contactpersoon van Hemani.