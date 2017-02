UEFA-voorzitter Ceferin waarschuwt voor Trump en brexit

Geen Britse finales meer na brexit?

De 49-jarige Ceferin, die in september Michael van Praag versloeg in de verkiezing van een opvolger van de in opspraak geraakte UEFA-voorzitter Michel Platini, waarschuwde ook voor de gevolgen van de brexit.

Als de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie leidt tot strengere visumregels, dan zullen in de toekomst minder vaak finales in Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland worden gehouden.

Ceferin noemde het voorbeeld van verdediger Serge Aurier van Paris Saint-Germain, die eerder dit seizoen toegang werd geweigerd tot Engeland omdat er nog een rechtszaak tegen hem liep in Frankrijk.