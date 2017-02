Dankzij naamtruc waren even alle ogen gericht op 'ouderwetse' Nokia

Stel je voor: je bent een nietszeggend bedrijf en je hebt de merknaam Nokia in handen. Wat doe je dan? Dan breng je terug waar het merk ooit om bekendstond. HMD presenteerde gisteren een serie Nokia-telefoons. Daar is normaal gesproken niet zoveel aandacht voor, maar dankzij een slimme naamtruc was dat nu anders.

De telefoonfabrikant kwam op 'dag nul' (het evenement begint officieel vandaag pas) van het Mobile World Congress in Barcelona met een telefoon die wars lijkt van de nieuwste schermen of snel internet. Het gaat om een vernieuwde versie van de Nokia 3310, een telefoon die in het begin van de eeuw een enorm succes was.

Daarmee koos HMD heel slim voor de nostalgische route en kreeg zo veel aandacht van de pers.