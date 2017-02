Oscars eindigen in totale verwarring: niet La La Land maar Moonlight wint

De Oscars zijn in totale verwarring geëindigd. Kort nadat Warren Beatty La La Land tot winnaar had uitgeroepen, bleek dat feitelijk Moonlight de winnaar was.

De producers van La La Land stonden al hun dankwoord te houden toen ze ineens werden onderbroken. "Het is toch Moonlight. Ik maak geen grap", kondigde La La Land-producer Fred Berger aan toen hij van de fout op de hoogte was gebracht.

Beatty legde uit dat hij het verkeerde kaartje in de envelop aantrof. 'Emma Stone - La La Land' stond er op het kaartje; klaarblijkelijk was de envelop voor Beste Actrice meegegeven aan Beatty, die juist Beste Film moest uitreiken. "Daarom stond ik er zo lang naar te staren", legde de acteur uit, die inderdaad seconden lang had gewacht om de winnaar voor te lezen. Mede-presentator Faye Dunaway had hem zelfs aangespoord niet zo te plagen.