De sport van maandag bij de NOS

Het is de dag waarop we terugblikken op Feyenoord-PSV en de WK sprint en waarop we voortuitkijken naar het nieuwe Formule 1-seizoen. Voor dat laatste zijn we in Barcelona, waar de eerste van een reeks testdagen voor de teams uit de koningsklasse van de autosport op het programma staan.

Alle nieuwe bolides voor het komende seizoen worden uitvoerig getest. NOS Sport is ter plekke op het circuit van Catalonië, waar Max Verstappen vorig jaar zijn eerste en tot nog toe enige grand prix won. Zijn team Red Bull presenteerde gisteren de 'RB13'. Die verbeterde auto moet de Nederlander dit seizoen aan nog meer zeges helpen.

Beelden van de testdag zijn te zien in het Sportjournaal en op NOS.nl.