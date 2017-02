Kodaira dankt wereldtitel aan 'sushi power'

De Japanse Nao Kodaira was met afstand de snelste vrouw bij de WK sprint. In Calgary won ze drie van de vier afstanden en veroverde de wereldtitel in een wereldrecord punten. Na afloop stond ze NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg te woord in het Nederlands. Haar wereldtitel heeft ze naar eigen zeggen te danken aan "sushi power".