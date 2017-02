Verdachte Mardi Gras-ongeluk New Orleans was dronken

De verdachte van het met een pick-uptruck inrijden op een Mardi Gras-parade in New Orleans had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. De politie van de Amerikaanse stad bevestigt daarmee wat al werd vermoed, namelijk dat de man dronken was. Het lijkt erop dat de 25-jarige verdachte geen terroristisch motief had.

Bij het inrijden op de feestvierders raakten 28 mensen gewond. Drie mensen liggen nog in het ziekenhuis.

De verdachte wordt aangeklaagd voor roekeloos rijden onder invloed, waardoor hij mensen verwondde en voor het wegvluchten van de plaats van het ongeluk. Volgens zijn advocaat herinnert hij zich niet wat er is gebeurd.

Mardi Gras is een soort carnaval met optochten dat vooral gevierd wordt in de Amerikaanse staat Louisiana.