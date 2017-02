Verbij maakte de minste foutjes, maar 'het scheelde niet veel'

Kai Verbij zegt het bijna in elk interview: het is sprinten, de schaatser die de minste foutjes maakt, wint. In het zicht van de wereldtitel maakte hij bij de WK sprint in Calgary op de afsluitende 1.000 meter bijna zelf een fout, maar dankzij zijn stalen zenuwen voorkwam hij in de laatste ronde een val en gleed vervolgens naar het goud.

"Het scheelde echt niet veel. Ik dacht: oh jee. Het gaat gebeuren, ik ga vallen", sprak Verbij kort na zijn race.