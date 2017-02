PSG legt Olympique Marseille over de knie

Paris Saint-Germain heeft in de Franse competitie Olympique Marseille flink pijn gedaan. Het duel in het zuiden eindigde in een 5-1 overwinning voor de hoofdstedelingen.

Al na zes minuten openden de gasten de score dankzij een kopbal vanMarquinhos. Tien minuten later liet PSG-spits Edinson Cavani zijn alweer 26ste competitietreffer aantekenen met een wippertje over doelman Yohann Pele heen.

Na rust verdubbelden Lucas Moura en invaller Julian Draxler de marge tot vier doelpunten. Rod Fanni redde de eer voor de thuisploeg met en ferme uithaal, waarna Blaise Matuidi de eindstand op het scorebord bracht.

Omdat koploper AS Monaco en nummer drie Olympique Nice deze speelronde evenmin een fout maakten, blijft de stand in de top van de Ligue 1 onveranderd. Monaco heeft 62 punten. Paris Saint-Germain en Nice drie minder.