'Haal Hawk-Eye terug voor Ajax-Feyenoord'

"Sneu voor Zoet", zegt Bert van Marwijk. "Hij pakt een bal van de lijn en pakt de bal op. Veel keepers zullen hetzelfde hebben gedaan, zonder dat we het weten."

'Er zal nog maar een keer zoiets gebeuren'

Het Hawk-Eye-systeem hing in de eerste helft van het seizoen in de Arena en nu, in de tweede seizoenshelft, in De Kuip. Arno Vermeulen pleit ervoor om het systeem voor de Klassieker Ajax-Feyenoord op 2 april weer even terug te brengen naar Amsterdam.

"Het is het overwegen waard", zegt Vermeulen. "Je kunt het systeem voor 40.000 euro terughalen, dacht ik. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is zo klein, vijf punten, het is zo'n belangrijke wedstrijd. Er zal nog maar een keer zoiets gebeuren."

'Toornstra gaf doorslag'

Jens Toornstra maakte zondag het openingsdoelpunt. De middenvelder kreeg de voorkeur boven Dirk Kuijt. Van Marwijk was onder de indruk van het optreden van Toornstra. "In tactisch opzicht gaf hij de doorslag ten opzichte van Andrés Guardado", aldus Van Marwijk.

"Toornstra liep steeds weg bij Guardado", aldus Van Marwijk. "Guardado is een uitstekende speler, maar van nature geen verdedigende middenvelder. Hij volgt veel de bal, maar moet op die positie meer positioneel denken. Toornstra is enorm vooruitgegaan, veel slimmer geworden, loopt goed en lijdt zelden balverlies."