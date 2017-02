Inhoudelijk debat zonder 'gamechangers'

Er waren veel aanvallen op GroenLinks-leider Klaver. Hij werd drie keer uitgedaagd voor een een-op-een-debat. Volgens Ron Fresen hopen vooral D66 en de PvdA stemmen bij hem weg te halen.

Grote afwezigen

VVD en PVV waren de grote afwezigen in de Rode Hoed. Ze trokken hun medewerking in nadat RTL had besloten meer dan de eerst afgesproken vier lijsttrekkers uit te nodigen. Uit de peilingen zal moeten blijken of ze daar verstandig aan hebben gedaan, zegt Fresen.

"Maar over het algemeen geldt dat wegblijven niet gewaardeerd wordt door de kiezer." Verschillende lijsttrekkers wezen nog eens fijntjes op de afwezigheid van Rutte en Wilders. "Als je premier wilt worden, moet je het debat niet uit de weg gaan", zei CDA-leider Buma.

Aan het eind van het debat vroeg presentator Frits Wester de lijsttrekkers naar een voorkeurscoalitie. Jesse Klaver van GroenLinks ziet het liefst de vijf aanwezige partijen (PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks) samenwerken.