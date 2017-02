Tsonga en Sock zijn niet te stuiten

Tsonga en Pouille stonden één keer eerder tegenover elkaar en ook bij die ontmoeting (Monte Carlo 2016) waren de setstanden 6-4, 6-4 in het voordeel van Tsonga.

In Marseille was Tsonga ook duidelijk in het voordeel. Hij kwam op eigen service niet in de problemen en brak Pouille in beide sets een keer. Tsonga won het toernooi ook al in 2009 en 2013. In 2014 verloor hij de finale van Ernests Gulbis. Voor Tsonga is het de veertiende toernooizege in totaal.