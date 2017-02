Bokster Nouchka Fontijn heeft in de finale van de Strandja Cup in Sofia haar meerdere moeten erkennen in Qian Li. De Schiedamse was een half jaar geleden in de halve finales van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog te sterk voor de Chinese. Fontijn greep in Rio het zilver.

Fontijn was in de finale gekomen door eerst de Engelse Natasha Gale te verslaan en vervolgens de Poolse Erlzbieta Wojcik de baas te blijven. Vorig jaar wist de Nederlandse de Strandja Cup wel te winnen.