Ajax blijft Feyenoord volgen met zege op Heracles

Ajax heeft thuis met 4-1 gewonnen van Heracles en blijft daardoor op vijf punten de naaste belager van Feyenoord. Het gat met nummer drie PSV werd zes punten. Ajax domineerde, maar Heracles schuwde de aanval zeker niet.

Kort nadat Kasper Dolberg Ajax in de eerste helft op 1-0 gebracht had (uit de rebound), kopte Samuel Armenteros de 1-1 binnen. Eerder was een goal van hem afgekeurd. Na rust nam Ajax afstand.

Goal De Ligt en Sánchez, debuut Neres

De 17-jarige invaller Matthijs de Ligt, die de geblesseerd uitgevallen Nick Viergever verving, testte Heracles-doelman Bram Castro met een pegel en kopte daarna uit een hoekschop van Hakim Ziyech zijn eerste eredivisiegoal tegen de touwen. Davinson Sánchez besliste het duel met een schot van afstand.

Heracles deelde daarna nog speldenprikjes uit, maar Ajax hield stand. De Braziliaanse aanwinst David Neres kreeg bij Ajax in de slotfase zijn eerste speelminuten. Hij zag Bertrand Traoré op aangeven van Ziyech de laatste goal maken.