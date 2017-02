Ewan juicht nu niet te vroeg in Abu Dhabi

Caleb Ewan heeft de vierde en laatste etappe van de Ronde van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De kleine Australiër van Orica was op het Formule 1-circuit Yas Marina te snel voor Mark Cavendish en André Greipel.

De renners moesten 26 rondjes van 5,5 kilometer afleggen. Er waren wel wat ontsnappingen, maar kans van slagen hadden die amper, want de sprintersploegen, met Orica voorop, waren de baas.

Ewan maakte het nu wel knap af. In de tweede etappe leek hij ook al de snelste in de massasprint, maar op het moment dat hij zijn handen in de lucht stak, werd hij nog afgetroefd door Marcel Kittel.

Costa laat sponsor juichen in Emiraten

Rui Costa ging, tot vreugde van zijn sponsor uit de Emiraten, met de eindzege aan de haal. De Portugees van UAE-Emirates was zaterdag de beste in de koninginnenrit. Tom Dumoulin was de beste Nederlander; hij werd derde in zijn eerste wedstrijd van het seizoen.