Jechia (11) kan na vijf jaar weer naar school in Oost-Aleppo

"Mijn zusjes kwamen soms bij me schuilen. Ik zei dat ze niet bang hoefden te zijn. Ik wilde niet dat ze zagen dat ik ook bang was". De 11-jarige Jechia woont in Oost-Aleppo. Vijf jaar lang was hij vooral bezig met de oorlog. Nu de bombardementen zijn gestopt, kan hij eindelijk weer terug naar school.

Het was een allesverwoestende strijd tussen rebellen en het Syrische leger. Nu die gevechten zijn gestopt, keren inwoners langzaam terug naar de stad en proberen ze het leven weer op te pakken, zo ook de 11-jarige Jechia.

Midden-Oostencorrespondent Sander van Hoorn zocht hem op in Oost-Aleppo. Jechia laat hem zien waar hij woont, leidt hem rond door de stad en gaat met hem mee naar school.