Zege Fill in Kvitfjell, wereldbeker Jansrud

Skiër Peter Fill heeft voor de derde keer in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Na winst op de afdalingen van Lake Louise (2008) en Kitzbühel (2016) was hij de beste op de Super G in het Noorse Kvitfjell.

Kjetil Jansrud, die op de afdalingen van vrijdag en zaterdag als derde en eerste was geëindigd, kwam ditmaal niet verder dan de zesde plek. Dat was voor de Noor, die dit seizoen drie keer een Super G won, wel genoeg om de wereldbeker op dit nummer te pakken. In 2015 veroverde hij er twee: op de Super G en de afdaling.

Fill boekte na vier podiumplaatsen dit seizoen eindelijk een zege. De Italiaan was 0,10 sneller dan Hannes Reichelt.