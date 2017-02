Hockeysters Oranje Rood verrassen Amsterdam opnieuw

In het Wagenerstadion opende Julia Müller de score namens de thuisclub, maar Oranje Rood boog de achterstand voor rust nog om in een 1-2 voorsprong. Kyra Fortuin, die in januari voor het eerst werd opgeroepen door bondscoach Alyson Annan voor de trainingsstage in Spanje, schoot op fraaie wijze raak en even later profiteerde Jill Boon van een fout van Kimberley Thompson.

Amsterdam probeerde het daarna nog wel, maar de nummer drie van Nederland kon de schade niet meer repareren.

Benauwde zege SCHC

Ook nummer twee SCHC won de eerste wedstrijd na de winterstop. Tegen Groningen werd moeizaam met 1-0 gewonnen. Xan de Waard maakte het enige doelpunt voor de club uit Bilthoven.