Nederlandse skeletonsters hebben olympische droom

Bos begon in de bobslee, waarin ze in 2012 brons veroverde op de Jeugd Olympische Spelen. Maar de Edese bleek toch te licht voor de bob, letterlijk. "Ik weet niet of je die bobsleeërs gezien hebt? Ik kon heel goed sturen, dat was het probleem niet. Maar ik ben niet zo heel groot."

In je eentje op je buik op een slee met 120 kilometer per uur door een ijskanaal naar beneden suizen gaat haar beter af. Haar Britse coach Kristan Bromley omschrijft Bos als een groot talent met een natuurlijk gevoel voor het ijs, een goede push en de juiste instelling.

Om naar de Winterspelen te mogen, is een plek in de top-12 van de wereld nodig. Over haar optreden in Königssee was Bos tevreden, hoewel ze op het vorige WK met een achtste plaats beter scoorde. "Ik heb niet helemaal constant gesleed, maar wel steeds sneller. Het was mijn snelste run ooit hier", kijkt Bos tevreden terug.