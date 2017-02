Een restaurant in het Friese Grou is compleet verwoest door een grote brand. De brandweer heeft inmiddels het vuur onder controle, maar het gebouw kans als verloren worden beschouwd. Er was niemand in het pand aanwezig.

Het restaurant had een rieten dak.

Vlak naast het uitgebrande restaurant staat een woonhuis. De brandweer probeert het huis te behouden, schrijft Omroep Friesland.